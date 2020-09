O alemão John Degenkolb, da equipa Lotto-Soudal, venceu hoje a terceira etapa da volta ao Luxemburgo em bicicleta, que ligou Bur a Schifflange, num percurso de 150 quilómetros. Uma etapa marcada pela troca de camisola amarela.

Volta ao Luxemburgo tem novo camisola amarela

(Henrique de Burgo, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

A etapa desta quinta fica assim marcada pela troca de camisola amarela. O novo líder da prova é agora o romeno Eduard Grosu (Nippo-Delko Provence), que graças ao segundo lugar de hoje arrebatou a amarela ao italiano Diego Ulissi.

Rui Oliveira, da Team Emirates, é sexto da classificação geral, a 12 segundos do líder. Esta sexta, corre-se a penúltima e mais longa etapa do Skoda Tour, com 201 quilómetros entre Rodange e Differdange.

A Rádio Latina vai continuar na estrada a acompanhar o resto da volta ao Luxemburgo em bicicleta, que termina no próximo sábado, dia 19 de setembro.



