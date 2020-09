O italiano Diego Ulissi, da equipa Team Emirates, foi o vencedor da primeira etapa da volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour.

Volta ao Luxemburgo. Diego Ulissi vence primeira etapa

O colega de equipa dos únicos portugueses em prova, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, cruzou a meta em Kirchberg, com o tempo de 3 horas, 13 minutos e 15 segundos num sprint já em pelotão.

Diego Ulissi torna-se assim no primeiro camisola amarela e vai envergá-la amanhã, na segunda etapa, de 164 km, entre Remich e Hesperange.



Recorde-se que a equipa portuguesa W52-FC Porto desistiu da prova à última da hora alegando razões sanitárias. Em declarações ao jornal A Bola, o principal responsável da equipa, Adriano Quintanilha, explicou que "face à situação que se vive na Europa e em particular no Luxemburgo devido à covid-19", a equipa decidiu cancelar a participação para segurança de todos os elementos.

A W52-FC Porto vai dar prioridade à volta a Portugal, que decorre entre 27 de setembro e 5 de outubro, e justifica esta decisão como forma de evitar casos positivos na equipa durante a presença no Luxemburgo.

A Volta ao Luxemburgo em bicicleta começou esta terça-feira e termina no próximo sábado, 19 de setembro.

