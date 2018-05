A 78a edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta (Skoda Tour), maior prova velocipédica do país, arranca hoje, no coração da capital, com o início do prólogo, de 2,3 km, agendado para as 19h.

Volta ao Luxemburgo arranca hoje com prólogo na capital

A 78a edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta (Skoda Tour), maior prova velocipédica do país, arranca hoje, no coração da capital, com o início do prólogo, de 2,3 km, agendado para as 19h.

A prova conta com um total de 15 equipas - 10 da Pro-Continental e 5 da Continental - entre as quais as formações grã-ducais da Leopard Pro Cycling e Team Differdange-Losch e apenas um ciclista português, Amaro Antunes, da equipa polaca CCC Sprandi Polkowice. Quanto ao contingente de corredores luxemburgueses, os principais protagonistas como Laurent Didier, Bob Jungels, Jempy Drücker e Ben Gastauer também vão estar ausentes devido à participação das respetivas equipas em outras provas internacionais.



Os corredores luxemburgueses participantes na prova são Luc Wirtgen, Pit Leyder e Gaetan Pon, da Leopard Pro Cycling, Tom Thill, Larry Valvassori, Raphaël Kockelmann e Ivan Centrone, da Team Differdange-Losch, e Alex Kirsch da equipa belga WB Aquaprotec Veranclassic, campeão na categoria de esperanças,apontado como um dos potenciais vencedores.



Amanhã, quinta-feira, disputa-se a primeira etapa entre a capital e Hesperange, a mais longa, com um total de 186,7 km. A segunda, na sexta-feira, num percurso de 170,1 km, que ligará Rosport a Schifflange, estanto a terceira tirada agendada para sábado, entre Eschweiler/Wiltz e Differdange num total de 163,8 km.

A prova termina no domingo, 3 de junho, com a realização da 4a etapa entre Mersch e a cidade do Luxemburgo, numa distância de 176 km.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.