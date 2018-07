Joaquim Gomes, diretor da principal prova do calendário velocipédico português, faz uma síntese sobre as dez etapas da edição 80. Final será no próximo dia 12 num contrarrelógio individual em Fafe.

Volta a Portugal arranca esta quarta em Setúbal

Volta a Portugal arranca esta quarta em Setúbal

Para a 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, que arranca esta quarta-feira em Setúbal, há um total de 21 equipas com cerca de 150 ciclistas e um percurso a rondar os 1.600 km pela frente com descanso na cidade de Viseu a 7 de agosto e final programado para dia 12. Joaquim Gomes, diretor da prova, deixa a sua análise sobre cada uma das dez etapas que compõem a Volta deste ano.

Prólogo (dia 1): Setúbal-Setúbal (1,8km): "Trata-se de um começo inédito, embora Setúbal fosse um concelho muito representado nos primeiros anos desde 1927. Mais tarde houve um período de interregno superior a 40 anos, mas recuperámos a sua presença em 2016 e, neste quadriénio 2018/2021, será uma presença assídua na Volta. Este ano a presença em Setúbal associa-se à Feira de Santiago".

1ª etapa (dia 2): Alcácer do Sal-Albufeira (191,8km): "Após quase dez anos, este é um regresso ao Algarve".

2ª etapa (dia 3): Beja-Portalegre (203,6km): "Depois de regressar ao Algarve, a Volta está também de regresso ao Alentejo, neste caso com uma etapa histórica com ligação entre duas capitais de distrito que já não acontecia desde 1998".

3ª etapa (dia 4): Sertã-Oliveira do Hospital (177,8km): "É uma etapa com caráter muito simbólico, uma vez que vai ligar áreas muito atingidas pelos incêndios do ano passado".

4ª etapa (dia 5): Guarda-Covilhã (171,4km): "Este é o regresso da Serra da Estrela como conclusão de etapa e recuperámos a chegada às Penhas da Saúde, transformando este dia talvez no mais exigente de toda a prova".

5ª etapa (dia 6): Sabugal-Viseu (191,7km): "Inclui uma passagem por Vilar Formoso na freguesia de Almeida, outro local por onde a prova não passava há muitos anos. Além disso, o final em Viseu servirá como descanso para a caravana e engloba um concerto enquadrado na Feira de São Mateus".

6ª etapa (dia 8): Sernancelhe-Boticas (165,4km): "Aqui começa uma espécie de segunda fase da Volta numa localidade onde a prova nunca teve uma etapa a começar ou a finalizar. E, nos quilómetros finais antes de Boticas, haverá um prémio de m,ontanha desconhecido para toda a caravana".

7ª etapa (dia 9): Montalegre-Viana do Castelo/Santa Luzia (165,5km): "Vai ser um abraço ao Gerês e, por certo, uma das etapas mais belas desta edição da Volta".

8ª etapa (dia 10): Barcelos-Braga (147,6km): "Vincamos a presença no Minho e a escalada do Bom Jesus no Sameiro vai ajudar a definir o vencedor da prova".

9ª etapa (dia 11): Felgueiras-Mondim de Basto/Senhora da Graça (155,2km): "É uma etapa recheada de simbolismo porque se assinalam os 40 anos da primeira visita ao Monte Farinha ou Alto da Senhora da Graça, última etapa em linha desta Volta quando os ciclistas já acumulam muita fadiga e, já em Mondim, haverá três contagens de primeira categoria para o prémio da montanha".

10ª etapa (dia 12): Fafe-Fafe contrarrelógio individual (17,3km): "Um contributo para a descentralização e um fecho com chave de ouro - espero que haja pelo menos dois ciclistas para a discussão pela vitória".

