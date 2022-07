O Executivo tem os olhos postos na edição de 2027.

Volta a França a caminho do Luxemburgo. Negociações vão começar

O Governo deu luz verde ao ministro do Desporto, Georges Engel, para iniciar as discussões necessárias com os organizadores da Volta a França em bicicleta sobre uma futura passagem da prova pelo Luxemburgo. O Executivo tem os olhos postos na edição de 2027.

O aval foi dado na última reunião do Conselho de Ministros e o objetivo é que o grão-ducado volte a acolher o arranque ou a chegada de uma das etapas do ‘Tour’.

Como anunciado no início do mês, Georges Engel levou o assunto ao Conselho de Ministros, tendo agora o caminho aberto para que as discussões comecem.

Em comunicado, o Ministério do Desporto lembra, contudo, que “a decisão final cabe, como é evidente, aos organizadores da prova e depende do percurso”, acrescentando que “o ano de 2027 seria a ocasião ideal para uma passagem da Volta a França pelo país, já que coincide com o centésimo aniversário da vitória do luxemburguês Nicolas Frantz no ‘Tour’.

Caso a proposta de 2027 não seja retida pelos organizadores, o ministério de Georges Engel propõe 2028, ano em que se assinalam os 100 anos da segunda vitória de Frantz e os 70 anos da vitória do também luxemburguês Charly Gaul.

“O Governo está no entanto aberto a qualquer outra proposta de data por parte dos organizadores” da prova, pode ler-se na mesma nota. Ao longo da sua história, o ‘Tour’ passou oito vezes pelo grão-ducado: em 1947, 1967, 1968, 1989, 1992, 2002, 2006 e 2017.



