Desporto 2 min.

Vitória de Guimarães bate Sporting

Foi a primeira derrota da equipa sob o comando do holandês Marcel Keizer que perdeu o segundo lugar para os benfiquistas.

Um golo de Tozé, aos 26 minutos, ditou o triunfo para o Vitória de Guimarães e a primeira derrota do Sporting sob o comando do holandês Marcel Keizer, em partida da 14ª jornada que a equipa do Minho dominou. Os sportinguistas são agora terceiros com 31 pontos, a um ponto do Benfica e com um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga, derrotado na Luz. Comanda o FC Porto com 36 pontos após o triunfo sobre o Rio Ave.

O Vitória teve excelente entrada em jogo e, aos 12 minutos, Renan já brilhava para impedir que Davidson marcasse. Aos 19, Diaby também ficou perto do golo, mas neste caso para a equipa de Alvalade. E, aos 26 minutos, depois de um pontapé de canto, a bola foi afastada para fora da área, surgindo Tozé a rematar rasteiro com o pé esquerdo. A trajetória da bola foi alterada depois de bater num jogador e Renan nada pôde fazer para impedir o 1-0 para os vimaranenses.

A vantagem deu ainda mais ânimo aos anfitriões que pressionaram o adversário em busca de mais lances de superioridade, mas sem resultados práticos.

Ao intervalo, Keizer trocou Jovane Cabral por Raphinha, enquanto Luís Castro retirava André André e apostava em Ola John. E foi o holandês a proporcionar excelente intervenção a Renan, depois de rematar de fora da área (48 m), mas Douglas também teve de aplicar-se para impedir que Raphinha empatasse logo no minuto seguinte.

Aos 54 minutos, Guedes surgiu isolado e foi derrubado pelo guarda-redes sportinguista que recebeu ordem de expulsão do árbitro Luís Godinho. Porém, após indicação do VAR e consulta às imagens, Godinho percebeu que Guedes partira de posição irregular e Renan manteve-se em campo. O encontro entrou numa fase mais equilibrada, mas o Vitória tornou a criar perigo com Davidson como protagonista e Renan outra vez a representar obstáculo determinante (62 m).

O Vitória de Guimarães intensificou a pressão e o guarda-redes sportinguista evidenciou-se ao defender com o pé esquerdo uma tentativa de Pepê (66 m). Cinco minutos mais tarde, num canto, Pedro Henrique foi melhor do que Mathieu no duelo de cabeça, mas acertou na barra. O Sporting oscilava e Keizer tornou a agir, trocando Miguel Luís por Carlos Mané (74 ). Castro ripostou com a mudança entre Guedes e Estupiñán (79 m).

Nos minutos finais, Petrovic entrou a render Gudelj e Bas Dost ainda teve cabeceamento perigoso que Douglas segurou com serenidade. Do lado oposto, Estupiñán testou a atenção de Renan depois de Tozé ser substituído por João Carlos Teixeira, recebendo ovação dos adeptos vimaranenses.

