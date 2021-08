O governo anunciou a abertura de um inquérito sobre os tumultos de ontem no estádio do Nice, com as equipas, adeptos e até presidentes dos clubes rivais em cenas de violência. Jogadores mostram as agressões.

Jogo Nice-Marselha. Uma batalha campal com feridos. Veja as imagens

Um jogador atingido por uma garrafa atirada das bancadas, um campo invadido e uma batalha campal entre jogadores, adeptos e elementos de ambas as equipas: o jogo da liga francesa entre Nice e Marselha no domingo terminou antecipadamente num ambiente de caos, violência e com feridos. As autoridades vão agora determinar quem é responsável por estes incidentes antes de impor sanções. Um inquérito vai ser aberto.

O que aconteceu?

O jogo Nice-Marselha de domingo foi um confronto entre duas equipas ambiciosas com uma rivalidade de longa data, que atraiu mais de 32.000 espetadores que quase lotou o estádio Allianz Riviera.

O jogo foi disputado no meio do campo, com os jogadores do Marselha a serem insultados e atirados da bancada dos adeptos de Nice durante o aquecimento.

Os incidentes mais graves começaram no minuto 75 quando Dimitri Payet, do Marselha, que estava prestes executar um pontapé de canto, foi atingido por uma garrafa nas costas que o fez cair. Payet atirou então a mesma garrafa, e depois uma segunda, em direção à bancada de Nice. Os seus companheiros de equipa Alvaro Gonzalez e Mattéo Guendouzi correram em direção à área de onde a garrafa tinha sido atirada. Um cordão de seguranças tentou impedir os adeptos de saltar para o relvado, mas de nada valeu, iniciando-se rixas em vários pontos do campo, entre jogadores de ambas as equipas, adeptos e seguranças.

Após mais de uma hora e meia de paragem, com os jogadores já recolhidos nos balneários, o jogo foi finalmente interrompido pelo árbitro. Nice quis retomar o jogo mas a equipa do Marselha recusou-se a aparecer em campo.

O presidente do Marselha, Pablo Longoria, declarou que "a segurança dos (seus) jogadores não estava garantida".

Que responsabilidades?

Na primeira parte do jogo, do mesmo lado do campo, o locutor do estádio já tinha pedido aos adeptos para não atirarem nada para o campo. Quando marcou golo, aos 48 minutos, o avançado dinamarquês de Nice Kasper Dolberg foi abraçado por vários adeptos que saíram das suas bancadas sem que os comissários de estádio interviessem, e as medidas de segurança por vezes pareciam leves. O ambiente também era muito tenso na bancada presidencial. Ocorreu uma altercação entre Longoria e o presidente de Nice, Jean-Pierre Rivère. "Agarraram-se um ao outro pelo colarinho e os guarda-costas tiveram de os separar", disse uma testemunha da cena à AFP.

O que vai acontecer a seguir?

O Ministério Público de Nice confirmou à AFP esta segunda-feira que foi aberto um inquérito, embora ninguém se encontre detido nesta fase. A ministra francesa do Desporto Roxana Maracineanu declarou que os incidentes foram "um insulto ao futebol" e pediu "sanções" para os "culpados".

Assistir às cenas de ontem "nos primeiros jogos de futebol (com o público a regressar aos estádios), é doloroso, é intolerável", vincou a ministra à BFMTV.

A liga convocou os dois clubes para uma reunião do comité disciplinar na próxima quarta-feira, onde se espera que o caso seja investigado. O resultado do jogo, em que o Nice estava a ganhar 1-0 não será validado antes da reunião desta comissão.



