Após várias tentativas falhadas, o lusodescendente conseguiu, finalmente, impor-se à concorrência e conquistou no domingo, em Brouch, o título de campeão de ciclocrosse do Grão-Ducado na categoria de elites. “Desta vez foi tudo perfeito”, sublinha.

Desporto 2 min.

Vincent dos Santos prepara Mundial depois do primeiro título nacional

“Sinto-me muito feliz porque a minha vitória é inteiramente merecida. No fundo, é o corolário de uma época de muito trabalho e de grandes sacrifícios. Este título de campeão fugia nos últimos anos, por várias razões, mas desta vez senti que estava melhor do que os meus adversários e que o primeiro lugar já não me poderia escapar. Acho que os astros se alinharam em meu favor“, resumiu Vincent Dias dos Santos após o triunfo.

O lusodescendente, que corre pelo LC Tétange, impôs-se de forma categórica a Gusty Bausch e Scott Thiltges, principais adversários na luta pelo título, e garante que nunca duvidou do sucesso: “Senti-me muito confiante desde o início da corrida que controlei com relativa facilidade do princípio ao fim. Tenho treinado muito para cada prova e adaptei-me da melhor forma à pista, cujo percurso alternava troços rápidos com alguns mais sinuosos, mas de uma forma geral consegui sempre controlar o andamento”, precisa. “A determinada altura senti que os meus adversários tinham dificuldade em acompanhar-me e, no momento exato, fugi definitivamente para consolidar a vitória. Desta vez foi tudo perfeito”, explicou o lusodescendente de 28 anos.

Felicitado pelos adversários no final da corrida, Vincent dos Santos agradeceu a atititude dos rivais e enalteceu o ’fair-play’ desportivo.

“Quando ganhamos um título de forma merecida e somos reconhecidos pelos adversários, é natural que nos sintamos bem. O fair-play desportivo tem de estar presente, sempre, em qualquer competição. Quando perco, também felicito os vencedores”, sublinhou.

No momento de cortar a meta, o lusodescendente diz que pensou na família e nos amigos a quem dedicou o êxito: “Neste momento de alegria não posso esquecer a minha família e os amigos que estiveram sempre comigo, sobretudo nos momentos menos bons em que as vitórias me passaram ao lado. Reconfortaram-me e animaram-se sempre, dando-me forças e coragem para não desistir e continuar a dar o melhor de mim. Por isso, no momento em que assegurei a vitória, pensei muito neles, em especial na minha mãe que infelizmente não pôde estar presente. Este título é meu e de todos eles também”, vincou.

Mas a época ainda não chegou ao fim e Vincent Dias dos Santos já pensa na próxima prova, no domingo: “O mês de dezembro foi complicado, mas continuei motivado. A Skoda Cross Cup tem sido importante e espero no próximo domingo vencer mais uma prova. Esta época tem sido muito positiva para mim. Quero continuar na senda das vitórias para compensar a falta de sorte que tive em muitas competições”, desabafou.

Após a Skoda Cross Cup, segue-se a Taça do Mundo na Holanda, no fim de semana de 26 e 27 de janeiro, competição em que Vincent Dias dos Santos vai estar presente em representação do Luxemburgo.

“É um grande orgulho poder representar o Grão-Ducado numa competição desta envergadura. Por isso, vou continuar a trabalhar arduamente para estar à altura do evento”, assegurou, acrescentando: “Em março vou participar nos Mundiais da modalidade, na Dinamarca, com os melhores corredores do mundo. Vai ser, também, um enorme desafio às minhas capacidades e uma experiência importante na minha carreira que quero aproveitar da melhor forma”, rematou.

Á. Cruz