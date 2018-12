O lusodescendente venceu no domingo, em Mamer, mais uma corrida da Skoda Cross Cup e continua em forma. Embora faltem cinco corridas, dificilmente deixará fugir a vitória na prova porque o avanço sobre o segundo classificado já é considerável.

Desporto 2 min.

Vincent dos Santos espreita sucesso

O lusodescendente venceu no domingo, em Mamer, mais uma corrida da Skoda Cross Cup e continua em forma. Embora faltem cinco corridas, dificilmente deixará fugir a vitória na prova porque o avanço sobre o segundo classificado já é considerável.

“Consegui uma vitória bastante importante em Mamer, no domingo, mas ao mesmo tempo completamente merecida. Senti que ninguém poderia ultrapassar-me. Estive muito concentrado e não dei qualquer hipótese aos meus principais adversários. Sinto-me em grande forma e acredito que dificilmente poderei deixar escapar esta Skoda Cross Cup, já que o avanço em relação ao segundo classificado é muito significativo”, diz Vincent Dias dos Santos, corredor do LC Tétange.

A quarta vitória na prova foi a mais fácil do lusodescendente na Skoda Cross Cup. Depois da primeira volta de reconhecimento admite ter percebido de imediato que o percurso poderia ser-lhe favorável. E não se enganou.

“O traçado era mais técnico do que físico, mas ainda assim muito exigente. Após ter concluído a segunda volta, ataquei a fundo e, a partir daí, dominei o resto do percurso quase sem oposição. Senti-me fresco, ao contrário da semana passada, e as pernas responderam sempre da melhor forma a cada aceleração. A determinado momento, Scott Thiltges, segundo classificado da competição, ainda tentou aproximar-se, mas fui ganhando vantagem gradualmente e acabei por vencer com facilidade”, esclarece.

A excelente forma física de Vincent Dias da Silva é também reconhecida pelos adversários, que não lhe pouparam elogios no final da prova em Mamer. O corredor do LC Tétange reconhece o bom momento que atravessa e explica a receita para o sucesso: “Estabeleci o meu plano de trabalho com antecedência e tenho-me aplicado muito durante os treinos. Em todas as provas que participo empenho-me a fundo e acabo por colher os frutos do trabalho. As sucessivas vitórias aumentam os níveis de confiança e isso torna-se fundamental na obtenção dos resultados”, explica.

No próximo fim de semana, a corrida da Skoda Cross Cup disputa-se na pista de Préizerdaul que Vincent conhece bem e na qual quer continuar a brilhar: “No domingo vai ser uma corrida diferente, com um traçado tradicionamente difícil, mais físico e menos técnico. Vou continuar a preparar-me o melhor possível para mais uma corrida na qual darei o meu melhor”, garante.

Aos 27 anos e com um palmarés recheado de vitórias em várias categorias, falta a Vincent Dias dos Santos o título nacional de ciclocrosse que lhe tem escapado nos últimos anos. Mas o lusodescendente não desiste e acredita que este poderá chegar no início de 2019: “Se conseguir prolongar a minha forma até ao início do próximo ano, talvez possa disputar o título de campeão do Luxemburgo. Vencer a Skoda Cross Cup poderá ser um bom prenúncio para o futuro. Vou continuar a trabalhar e lutar pelas vitórias até ao limite das minhas forças”, conclui o atleta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.