Villarreal suspende contrato de trabalho e salário de Ruben Semedo

O Villarreal suspendeu o contrato e o salário do futebolista português Ruben Semedo, que está em prisão preventiva em Espanha desde quinta-feira, anunciou hoje o clube espanhol no seu sítio oficial na Internet.

“Sempre com o devido respeito pela presunção de inocência, o clube decidiu suspender o contrato e o salário do futebolista até que seja tomada uma decisão definitiva no âmbito do processo disciplinar em curso”, indica a nota do clube, sexto classificado da Liga espanhola.

O Villarreal, que anunciou na terça-feira a instauração de um processo disciplinar ao defesa português, de 23 anos, manifestou também “a sua consternação, na sequência dos graves crimes imputados a Ruben Semedo” pela justiça espanhola, entre os quais tentativa de homicídio.

Ruben Semedo, que estava detido desde terça-feira no comando da Guarda Civil, foi ouvido na quinta-feira por uma juíza que decretou a prisão preventiva com o fundamento de possibilidade de continuação de atividade criminosa.

O futebolista internacional sub-21 é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Segundo o queixoso, um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

A defesa de Ruben Semedo, que está envolvido em outros incidentes que estão a ser investigados pela polícia espanhola, já manifestou a intenção de apresentar no prazo legal de cinco dias recurso da medida de coação que foi aplicada ao jogador.

