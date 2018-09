Líder benfiquista reafirma "total licitude dos comportamentos da SAD", manifesta "repúdio e indignação" face à acusação e confiança na "independência dos tribunais".

Vieira repudia acusações

O presidente da SAD benfiquista, Luís Filipe Vieira, repudiou as acusações do Ministério Público, afirmando que "a acusação em nada vem alterar a certeza já antes afirmada da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD neste ou em qualquer outro processo".

Falando na sala de imprensa do Estádio da Luz rodeado por elementos do Conselho de Administração - Rui Costa faltou por estar ausente no estrangeiro -, Vieira salientou que, na acusação, "não existe qualquer facto que permita imputar à Benfica SAD os crimes aí descritos, nem qualquer conduta circunstanciada no tempo, modo e lugar que relacione a SAD com qualquer dos crimes aí descritos. Aliás, crê-se que terá sido por esse mesmo motivo que a nenhum membro do Conselho de Administração da SAD foi feita qualquer imputação, nem contra nenhum deles fou deduzida qualquer acusação".

Numa declaração sem direito a perguntas, o dirigente falou em "repúdio e indignação" acerca do "tempo, modo e forma como a SAD se viu envolvida nesta acusação, sem qualquer fundamento sério que a justifique".

Antes de terminar, o presidente disse que "a SAD continuará intransigente a defender a reputação do Benfica, prestará toda a colaboração ao sistema judicial e espera, com a maior brevidade, demonstrar a sua inocência neste processo ou em todos os que tenha sido infundadamente envolvida".



Pediu ainda aos benfiquistas para confiarem "na licitude dos comportamentos e na seriedade da atuação da SAD", lembrando que, "até à presente data, todas as decisões administrativas e judiciais de caráter definitivo foram favoráveis à SAD" em diversos processos. E, afirmando acreditar na "independência dos tribunais", Vieira manifestou a convicção de que "todas as decisões judiciais definitivas limparão o bom nome e a honra do Benfica".