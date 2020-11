O mundo está em comoção. 'El Pibe' morreu aos 60 anos, traído pelo coração. Veja aqui os momentos da lenda a quem chamavam D10s. E a mensagem sentida de Cristiano Ronaldo.

Video. Veja alguns dos melhores golos de Maradona

Esta tarde o mundo perdeu uma das maiores lendas do futebol mundial. O coração do homem a quem chamavam 'Deus'(D10s) deixou de bater, ele que fez pulsar tantos corações de milhões de fãs no mundo inteiro, com a sua genialidade em campo, bola feito iman nos seus pés, deixando um legado de momentos únicos do desporto rei. Para muitos milhões ele foi e será sempre o Rei do futebol.

Há menos de um mês, a 30 outubro, Diego Maradona celebrou 60 anos, e nesse dia milhões deram-lhe os parabéns.

Aqui ficam alguns videos que Maradona colocou na sua página de facebook, nesse dia especial. Um deles de uma empresa petrolífera argentina que lhe ofereceu um minifilme em sua homenagem. Veja aqui.

Cristiano Ronaldo já deixou uma mensagem sentida na sua conta de instagram.

"Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido."





