Video. Sueco salta 6,18 metros e bate recorde mundial

São seis horas da tarde de terça-feira, primeiro dia de treino da semana para os atletas do ADR Pasteleira, no Porto. Na freguesia de Lordelo do Ouro, os ânimos têm estado animados, receberam-se boas notícias no clube de futebol do bairro. Bruno Fernandes voou do Sporting até ao Manchester United naquela que foi a segunda transferência mais cara em Portugal.