Video.Jogador do Sporting apoia rival do Benfica e penalti a favor dos leões é anulado

Esta era uma partida importante para ambas as equipas de futsal sub-11, além de ser o dérbi mais aguardado como costume. Um sporting-Benfica.



Nesta 13.ª jornada da Série 3 do Campeonato Distrital Sub-11 da Associação de Futebol de Lisboa jogava-se para a liderança.

O jovem Leão Dinis, dos benjamins do #FutsalSCP, a SER SPORTING no dérbi deste sábado! 💚#ADNSporting pic.twitter.com/J12fgCjWIp — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 15, 2020

O caso inédito ocorreu aos cinco minutos da primeira parte da partida. O árbitro assinala uma grande penalidade contra a equipa do Benfica.

O pequeno jogador do Benfica discorda completamente e a chorar diz ao árbitro que a bola o tinha atingido na cara e não no braço que estava junto ao rosto, em movimento.

Vários jogadores, das duas equipas rodeiam o árbitro e perante a tristeza do benfiquista, Dinis do Sporting decide interceder pelo seu ‘rival’, declarando que também achava que a bola tinha batido na cara do adversário e não no braço. E até faz o gesto.

Perante esta observação, o árbitro anula o penalty e mostra um carão branco a Dinis. O cartão do fair play.

O jogador do Benfica agradece ao adversário pelo esclarecimento e o jogo recomeça. A poucos minutos do final da partida que ainda estava sem golos, o Sporting marca e vence por 1-0.

“Estes miúdos são o exemplo perfeito do que devem ser os adultos, nos dias de hoje. Que em véspera de mais uma jornada que se antevê muito quente e de excessos, esta lição fantástica das crianças seja uma inspiração de 'fairplay' para todos nós, adultos”, escreveu o ex-árbitro internacional Duarte Gomes na sua página do Facebook, citado pelo Observador. Este árbitro confirma – tal como mostram as imagens vídeo que circulam nas redes sociais e se tornaram virais – que de facto a “interseção foi mesmo de cabeça”.

Duarte Gomes elogia Dinis, “um adversário teve um gesto raro que merece o aplauso e a partilha de todos nós: disse ao juiz que o corte tinha sido mesmo feito com a cabeça” e o árbitro da partida que “teve a humildade de corrigir a sua decisão e exibiu, muito bem, o cartão branco ao craque do Sporting”.