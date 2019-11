Conheça a mulher e os filhos do 'mister' que foram a Lima ver o jogo e têm estado com o treinador nestes dias loucos do homem do momento no Brasil.

Video. Filho de Jorge Jesus filma família na vitória do Flamengo

Paula SANTOS FERREIRA Conheça a mulher e os filhos do 'mister' que foram a Lima ver o jogo e têm estado com o treinador nestes dias loucos do homem do momento no Brasil.

Jorge Jesus teve toda a família domingo, no estádio de Lima, no Peru, a torcer por ele e pelo Flamengo.

Ao filho mais novo Mauro Jesus e à mulher Ivone Reis que vivem com o ‘mister’ no apartamento no condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, juntaram-se os outros dois filhos, fruto do primeiro casamento de Jorge Jesus, Jorge Gonçalo e Tânia, além da sobrinha Rute e outros familiares.

Os filhos foram filmando vários momentos da tarde, como a chegada ao estádio em Lima, até à festa nos balneários com os jogadores do Flamengo a erguerem o português em festa. Momentos video que Mauro colocou no Instagram.

Todos vestidos a rigor, com as cores e camisolas do Flamengo, a mulher, Ivone Reis, deixou-se fotografar aos ombros do filho Mauro, com um cachecol a dizer “Todos somos Perú”.

No final, eles juntaram-se à loucura da festa da vitória do ‘Mengão’ que levou a taça para casa, 38 anos depois.

No dia seguinte a vencer a Taça dos Libertadores, o clube sagrou-se também campeão do Brasileirão, o campeonato nacional, um feito que não conseguia há 10 anos.

Nas ruas do Rio de Janeiro dois milhões de pessoas festejaram as duas vitórias e viram o trio eléctrico com a equipa e Jorge Jesus a passar num passeio pela cidade.

Também a família deve ter saído à rua para festejar.

Os filhos mais velhos de Jorge Jesus não residem no Rio de Janeiro, Jorge Gonçalo é professor e pratica jiu-jitsu, e a filha Tânia gere uma ótica em Massamá, perto de onde o pai viveu há uns anos. Mauro, o mais novo é arquiteto.

A família do ‘mister’ mais os restantes familiares do plantel e staff viajaram num voo charter até Lima para assistir ao jogo do Fla e darem o seu apoio.

Dois milhões de euros só pelas duas vitórias

Jorge Jesus é o homem do momento no Brasil. O treinador assinou um contrato de um ano com o Flamengo onde ganha quatro milhões base, e segundo o site brasileiro Goal ganharia 800 mil euros (3,7 milhões de reais) se vencesse o Brasileirão e 1,2 milhões de euros (5,5 milhões de reais) se o Flamengo trouxesse a taça dos Libertadores para o Rio de Janeiro.

Foi o que aconteceu, o que significa que aos quatro milhões somam-se mais dois milhões de euros.

Ao clube pela vitória da Libertadores e do Brasileirão, Jorge Jesus deu a ganhar 22,84 milhões de euros.

