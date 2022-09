O triatleta Vasco Vilaça estava a treinar para a competição deste fim-de-semana quando foi atacado por uma foca assustada. Foi ferido no braço e na mão. Veja como ele controlou o mamífero.

Video. Atleta português mordido por foca na Califórnia

O vídeo do atleta português a ser mordido por uma foca nas águas da praia de Zuma, Malibu, EUA, está a correr as redes socais em todo o mundo.

Vasco Vilaça, o triatleta português de 22 anos, estava na sexta-feira a treinar calmamente no mar da Califórnia quando, de repente, foi surpreso por uma foca, que o mordeu no braço e mão. Para evitar o pior, o atleta que treinava para a competição da Super League Triathlon, a decorrer naquela praia neste fim-de-semana, reagiu e conseguiu imobilizar a foca, o que o salvou.



"Felizmente, depois de tirar os dentes do meu braço, e ao tentar controlar a foca segurei-a de cabeça para baixo. O que, mais tarde, fiquei a saber que as faz entrar num estado de imobilidade tónica [N.R. a foca ficou por momentos paralisada], o que me permitiu nadar lentamente e em segurança" de volta à praia, conta o atleta português na sua página do Instagram, onde publicou o momento em que foi atacado.

Numa reportagem divulgada pela Super League Trialthon, Vasco Vilaça conta como tudo aconteceu. O atleta estava no mar, quando teve o "azar de nadar em direção a uma foca".

O mamífero viu-o e nadou em direção ao português. "Chegou-se perto, parecia um cão a farejar-me. Tentei empurrá-la para longe devagar, mas uma onda forte empurrou-a contra mim", relembra. Nesse momento, o triatleta decide afastá-la de "forma agressiva".

Vasco Vilaça, triatleta português, de 22 anos.

A foca ficou com "medo" e "mordeu-me o braço, não o largando". Vasco Vilaça diz que mesmo com o fato de mergulho, um dos dentes do mamífero rasgou a roupa e "perfurou-me a pele". Corajoso, decidiu "agarrar-lhe os dentes e a boca" do que resultou ainda uns cortes na mão. "Estou feliz por estar bem", admitiu o jovem atleta depois do susto e já na areia da praia de Zuma.

