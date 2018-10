O internacional chileno Arturo Vidal, médio do Barcelona, foi condenado esta quinta feira a pagar 800 mil euros pelo envolvimento numa rixa na boate Crown’s Club, em Munique, em setembro do ano passado, quando era jogador do Bayern.

Vidal condenado a pagar 800 mil euros por agressão num bar em Munique

O internacional chileno Arturo Vidal, médio do Barcelona, foi condenado esta quinta feira a pagar 800 mil euros pelo envolvimento numa rixa na boate Crown’s Club, em Munique, em setembro do ano passado, quando era jogador do Bayern.

O futebolista provocou vários desacatos e atingiu uma pessoa com uma garrafa de vodka na cabeça, causando vários ferimentos. O advogado da vítima pediu uma indemenização pecuniária e uma pena de prisão de 10 anos, mas o tribunal decidiu multar o jogador em 800 mil euros.



O irmão e o sogro do internacional chileno encontravam-se na discoteca e também foram multados em 20 e 41 mil euros, respetivamente.

Vidal, que tem agora 15 dias para recorrer da decisão, já se envolveu em muitas outras confusões, nomeadamente ao serviço da seleção chilena, no Mundial de sub-20, no Canadá, quando foi preso após uma briga com a polícia, e em 2015, quando foi dispensado da Copa América devido a um acidente de carro à saída de um casino, quando conduzia em estado de embriaguez.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.