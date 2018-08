Segundo sucesso para o ciclista nesta edição, desta vez em Braga. João Benta foi segundo e Joni Brandão fechou o pódio. Alarcón, que foi sexto com o mesmo tempo do vencedor, mantém a liderança na geral.

Vicente de Mateos torna a vencer etapa na Volta

Segundo sucesso para o ciclista nesta edição, desta vez em Braga. João Benta foi segundo e Joni Brandão fechou o pódio. Alarcón, que foi sexto com o mesmo tempo do vencedor, mantém a liderança na geral.

O espanhol Vicente de Mateos (Avliudo-Louletano) voltou a ganhar na Volta a Portugal (vencera a segunda tirada, a mais longa da prova, com chegada a Portalegre), desta vez na oitava etapa, disputada entre Barcelos e Braga, numa distância de 147,6 km, com a marca de 3h40m44s, à frente de João Benta (Radio Popular Boavista) e de Joni Brandão (Sporting-Tavira). Na classificação geral, Raul Alarcón (W52 FC Porto) continua de amarelo com 52 segundos de avanço sobre o sportinguista Joni Brandão e 1m41 s em relação a Vicente de Mateos.

Numa etapa que englobava a subida ao Sameiro por duas vezes, um grupo de 11 ciclistas esteve em fuga durante muito tempo e, a 58 km do final, a vantagem sobre o pelotão cifrava-se em quase quatro minutos. Entre os fugitivos, no dia em que se assinalava o aniversário da sua mãe, estava Venceslau Fernandes (Liberty Seguros-Carglass), o filho mais novo do antigo ciclista com o mesmo nome e vencedor da prova em 1984 com 39 anos.



Na passagem pela Póvoa do Lanhoso, a cerca de 45 km da meta, o pelotão já retirara quase um minuto à desvantagem, tendo elementos da MsTina-Focus e da W52 FC Porto com mais presença na dianteira do grupo de perseguidores. Mais tarde, a 34 km da meta, com a Aviludo-Louletano a encabeçar o pelotão, a diferença estava em 2m44s. Um quarteto apossou-se da frente a pouco menos de 30 km do final e com 1m43s de avanço sobre o pelotão - Luís Afonso (Vito-Feirense BlackJack), Luís Gomes (Radio Popular Boavista), Rafael Silva (Efapel) e Fernando Barceló (Euskadi-Murias). Mas a recolagem dos sete perseguidores mais próximos não demorou muito.

A 10 km do fim, os quatro primeiros da classificação - Raul Alarcón, Joni Brandão, Vicente de Mateos e Edgar Pinto - tentaram escapar, mas depressa foram alcançados por outros cinco, entre os quais João Benta. E, na chegada, o sprint acabou por favorecer De Mateos, embora os outros terminassem com o mesmo tempo.



Este sábado realiza-se a etapa nove, penúltima desta edição da prova, com 155,2 km na ligação entre Felgueiras e Mondim de Basto/Alto da Senhora da Graça.



