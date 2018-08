Espanhol ganhou a tirada mais longa da prova, decidida ao sprint. Luís Mendonça e Trond Trondsen completaram o pódio. Rafael Reis manteve a camisola amarela.

Vicente de Mateos ganha etapa na Volta a Portugal

O espanhol Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) ganhou ao sprint a etapa 2 da Volta a Portugal, a mais longa desta edição (203,6 km), entre Beja e Portalegre, com o tempo de 5h47m25s, à frente de Luís Mendonça, seu companheiro de equipa, e de Trond Trondsen (Coop). Após contas feitas pelos comissários da prova devido a uma queda próxima do fim da etapa que envolveu vários ciclistas, Rafael Reis (Caja Rural) manteve a camisola amarela.



O intenso calor tornou a exigir muito dos atletas, havendo diversas zonas ao longo do percurso onde bombeiros recorriam aos seus auto-tanques e mangueiras para refrescarem os ciclistas. Um quarteto conseguiu estar em fuga ao longo de grande parte do percurso: Muhammad Azman (Sapura), Samuel Blanco (Liberty Seguros-Carglass), David Ribeiro (LA Alumínios) e Andrea Ruscetta (MsTina Focus). A 83 km do fim, com mais de três minutos de vantagem o malaio Azman era virtual camisola amarela.

Mas o esforço a que foram obrigados e a dureza do calor conjugaram-se para ditar leis e ir diminuindo a diferença. O pelotão, quase sempre liderado pela equipa da Caja Rural, foi reduzindo a desvantagem e, a 45 km da meta, esta situava-se apenas em 1m39s.

A recolagem entre fugitivos e pelotão processou-se a duas dezenas de quilómetros do final. À medida que se aproximava o final, a equipa do FC Porto W52 assumiu a dianteira, procurando colocar diversos ciclistas numa posição favorável para a vitória.



Nos dois quilómetros finais sucederam-se os ataques, uma queda perto do fim deixou vários ciclistas por terra e criou alguma confusão, obrigando mesmo os comissários da prova a fazer contas por causa da camisola amarela. Na chegada à meta, o espanhol Vicente de Mateos seria o primeiro.



Este sábado realiza-se a terceira etapa da prova com 177,8 km entre Sertã e Oliveira do Hospital.