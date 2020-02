'Vice' FC Porto recebe líder Benfica num embate que pode marcar I Liga

O FC Porto, segundo classificado, recebe hoje o líder Benfica, que conta sete pontos de avanço, num embate da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que pode ser determinante nas contas do título.

Lusa O FC Porto, segundo classificado, recebe hoje o líder Benfica, que conta sete pontos de avanço, num embate da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que pode ser determinante nas contas do título.

Em caso de pontuar no Dragão pelo quarto ano consecutivo, depois de dois empates e do triunfo por 2-1 na época passada, muito importante na conquista do ‘37’, o ‘onze’ de Bruno Lage dá passo decisivo para o ‘38’, mesmo ficando a faltar 14 rondas.



Por seu lado, o conjunto comandado de Sérgio Conceição precisa de repetir o que conseguiu na Luz – triunfo por 2-0, com tentos de Zé Luís e Marega – para se relançar na luta pelo primeiro lugar, já que, nos outros jogos, desperdiçou 10 pontos.

O desaire de 24 de agosto de 2019 separa o Benfica da perfeição na I Liga, pois venceu os restantes 18 jogos, incluindo os derradeiros 16 e todos os nove disputados fora – num total de 18, em 18 jogos, na ‘era’ Bruno Lage.

A formação ‘encarnada’ não se apresenta na máxima força, já que Gabriel ficou fora dos eleitos, devido a “patologia ocular”, ‘promovendo’ a meio campo a dupla Weigl-Taarabt, enquanto o FC Porto não deverá ter Danilo e ainda tem Pepe em dúvida.

O encontro do Estádio do Dragão está marcado para as 20:30 e terá arbitragem do portuense Artur Soares Dias, que cumprirá o sétimo embate entre ‘dragões’ e ‘águias’ e 17.º entre ‘grandes’.

Antes do clássico, destaque para os dérbis minhotos, com o Famalicão, quinto, com 32 pontos, a receber o Vitória de Guimarães, oitavo, com 25, e o Sporting de Braga, terceiro, com 33, como anfitrião do Gil Vicente, 12.º, com 22.

O conjunto de Vila Nova de Famalicão, que só venceu dois dos últimos 10 jogos, tenta, a partir das 15:30, saltar, à condição, para o terceiro lugar, frente a uma formação que soma dois desaires seguidos e só um triunfo nos derradeiros seis jogos.

Depois, pelas 18:00, na ‘pedreira’, o Sporting de Braga procura o oitavo triunfo em oito jogos em todas as provas sob o comando de Rúben Amorim e igualar o recorde do clube de nove seguidos – com o último de Ricardo Sá Pinto -, face a um Gil Vicente que na última ronda foi ‘abalroado’ em casa pelo Moreirense (1-5).

A ronda 20, que começou na sexta-feira com a vitória do Boavista no terreno do Paços de Ferreira (1-0), tem ainda mais um encontro marcado para hoje, no Estádio nacional, entre o Belenenses SAD e o Santa Clara.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 fev:

Paços de Ferreira - Boavista, 0-1

- Sábado, 08 fev:

Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30

Belenenses SAD - Santa Clara, 15:30

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30

- Domingo, 09 fev:

Tondela - Marítimo, 15:00

Moreirense - Vitória de Setúbal, 15:00

Sporting - Portimonense, 17:30

Desportivo das Aves - Rio Ave, 20:00

