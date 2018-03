Alemão da Ferrari impôs-se na primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 que decorreu na Austrália. Hamilton (Mercedes) e Raikkonen, também da Ferrari, completaram o pódio.

Vettel começa época a vencer

Sebastian Vettel (Ferrari) foi o vencedor da prova inaugural do Mundial de Fórmula 1 que se realizou na Austrália, ficando à frente do atual detentor do título, Lewis Hamilton (Mercedes), e de Kimi Raikkonen, no outro Ferrari.

De início, Hamilton e Raikkonen impuseram o ritmo, mas a entrada do safety car virtual, na sequência da desistência de Romain Grosjean (Haas), alterou o cenário, permitindo a reaproximação do tetracampeão mundial que beneficiou ainda da troca de pneus nessa altura para ultrapassar a concorrência.

O germânico completou as 58 voltas ao circuito em 1h29m33s283, enquanto Hamilton gastou mais 5,036 segundos e Raikkonen mais 6,309.

Foi a vitória número 48 da carreira de Sebastian Vettel e a número 230 da Ferrari em Grandes Prémios.

A próxima etapa do Mundial vai decorrer no Bahrain a 8 de abril.



