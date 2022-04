Verstappen, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, gastou menos 16,527 segundos completar as 63 voltas ao circuito de Ímola do que o mexicano Sergio Perez.

Fórmula 1

Verstappen vence GP de Itália e aproxima-se do topo do Mundial de Fórmula 1

Lusa

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), campeão do mundo, venceu hoje o Grande Prémio de Itália, quarta prova do Mundial de Fórmula 1, aproximando-se do líder do campeonato, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, gastou menos 16,527 segundos completar as 63 voltas ao circuito de Ímola do que o mexicano Sergio Perez (Red Bull) e 34,834 do que o britânico Lando Norris (McLaren).

Com este triunfo, Verstappen passa a somar 59 pontos, a 27 de Leclerc, que foi sexto hoje, com Perez a ser terceiro, com 54.

