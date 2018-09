Ex-responsável clínico foi ver o jogo com o ABC em andebol e assumiu as funções na cerimónia em Alvalade pouco depois.

Varandas tomou posse como presidente do Sporting

Frederico Varandas, ex-diretor clínico eleito 43º presidente do Sporting, tomou posse do cargo em Alvalade, depois de ter assistido à vitória do andebol sobre a equipa do ABC.

Numa cerimónia em que também intervieram Jaime Marta Soares, presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral (MAG), e Rogério Alves, novo líder da MAG, Varandas disse: "Obrigado aos funcionários que mantiveram o clube a funcionar. Foi com espírito de missão que estes senhores se candidataram e vão desempenhar as suas funções. E sobretudo com a noção do privilégio que é servir o melhor clube do mundo. Nasci Sporting, cresci Sporting, respiro Sporting mas não sou o Sporting. A missão é servir o Sporting. A minha prioridade é unir o Sporting", defendeu.

"Ontem, começámos a vencer o adversário mais terrível da nossa história: o Sporting fraturado. Ontem já começámos a vencer e hoje é uma nova era, de um Sporting unido. Enquanto presidente, tenho de dar o exemplo. Se consigo unir um sócio que possa ter discordado, então vocês conseguem unir com quem quer que seja. Enquanto não formos unidos, não nos vamos conseguir bater com os nossos adversários. É um dia emocionante para mim. Por muito que estivesse preparado, é sempre diferente", referiu.

