Van Avermaet é o novo líder da Volta a França

BMC venceu a etapa 3 que foi um contrarrelógio por equipas e destronou o eslovaco Peter Sagan do topo da classificação.

O belga Greg Van Avermaet (BMC) é o novo camisola amarela da Volta a França como resultado da vitória da sua equipa na etapa 3 da prova, um contrarrelógio por equipas com 35 km (Cholet-Cholet).



Atrás do belga surge outro companheiro de equipa, Tejay Van Garderen, embora com o mesmo tempo, enquanto o terceiro classificado é Geraint Thomas (Sky) com apenas mais três segundos.



A equipa norte-americana ganhou a etapa ao cumprir a distância em 38m46s, menos 4 minutos do que a Sky de Chris Froome. Em terceiro lugar ficou a QuickStep Floors com mais 7 minutos do que os vencedores.

Esta terça-feira realiza-se a etapa 4 da prova numa distância de 195 km entre La Baule e Sarzeau.



