Valverde é campeão do mundo de ciclismo

Espanhol bateu o francês Romain Bardet e o canadiano Michael Woods em Innsbruck. Rui Costa, campeão do mundo em 2013, terminou no 10º lugar.

O ciclista espanho Alejandro Valverde conquistou o título mundial de ciclismo em estrada ao vencer a prova de 265 kms que incluiu sete voltas ao circuito olímpico de Innsbruck, na Áustria, com a participação de 188 ciclistas de 44 nacionalidades. O português Rui Costa terminou no 10º posto.

Valverde, de 38 anos e 158 dias, lançou o sprint perto do final da prova, desembaraçando-se do francês Romain Bardet e do canadiano Michael Woods que conquistaram, respetivamente, as medalhas de prata e de bronze, à frente do holandês Tom Dumoulin, o outro perseguidor do espanhol.

Só o holandês Joop Zoetemelk, em 1985, então com 38 anos e 273 dias, conseguiu ser campeão do mundo de ciclismo com uma idade mais avançada do que o espanhol

Depois de duas medalhas de prata (2003 e 2005) e quatro de bronze (2006, 2012, 2013 e 2014) no Mundial, Alejandro Valverde chega ao título. Esta é a primeira vitória para Espanha desde que Óscar Freire venceu no ano de 2004 em Verona.

Recorde-se que, em 2013, o título mundial foi conquistado pelo português Rui Costa, numa prova realizada em Florença.





