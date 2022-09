Todos os visitantes que viajarem para Doha têm apenas de apresentar um resultado negativo de um teste covid-19.

Mundial de Futebol

Vai ao Qatar ver o Mundial 2022? Não é preciso estar vacinado contra a covid-19

A vacinação contra o covid-19 não será obrigatória para os espetadores do Campeonato do Mundo,de Futebol no Qatar. No entanto, terão de apresentar um teste negativo para viajar para o país, anunciou quinta-feira o governo e o Comité Organizador.

"As pessoas que chegam ao Qatar não são submetidas a quarentena, independentemente do seu estatuto de vacinação ou país de origem", disseram os organizadores.

No balcão de check-in do aeroporto de partida, todos os visitantes com idade igual ou superior a seis anos terão de apresentar um resultado negativo feito em menos de 48 horas antes da hora de partida para um teste PCR, e menos de 24 horas para um teste antigénico. Não será necessário realizar um novo teste à chegada.

As máscaras devem ser usadas em todos os transportes públicos e nas instalações de saúde. Qualquer pessoa que apresente um resultado positivo durante o torneio terá de se isolar durante cinco dias e usar máscara obrigatória durante outros cinco.

Os visitantes com mais de 18 anos também terão de descarregar a aplicação de rastreio "Ehteraz", necessária para a entrada em áreas públicas fechadas. Mais informações sobre a utilização da Ehteraz durante o torneio, incluindo nos estádios, "serão comunicadas oportunamente", disseram os organizadores à AFP.

"Os cuidados de saúde de emergência serão prestados gratuitamente nos hospitais públicos para os titulares do cartão Hayya", que funciona como um visto para quem está no país a assistir ao evento. Todos os hospitais privados e públicos, centros médicos, clínicas e farmácias do país estarão abertos a visitantes.

O Campeonato Mundial de Futebol terá lugar de 20 de novembro a 18 de dezembro.

