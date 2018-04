O treinador português Vítor Pereira vai deixar por vontade própria o comando técnico do Sandweiler, equipa da Promoção de Honra, no final da temporada.

Vítor Pereira deixa Sandweiler no final da época

O treinador português Vítor Pereira vai deixar por vontade própria o comando técnico do Sandweiler, equipa da Promoção de Honra, no final da temporada.

Vítor Pereira chegou ao Sandweiler no início da temporada 2013/14. E partirá do clube ao fim de cinco temporadas por decisão própria. Com Vítor Pereira saem também os adjuntos Pedro Garcia e Paulo Gomes.

“Sim, fui eu que tomei a decisão de deixar o cargo de treinador no final desta temporada. Acho que é o momento certo para sair”, disse, ao CONTACTO, o treinador português, de 39 anos.

Vítor Pereira deixa o Sandweiler no final da época. Foto: Ben Majerus

Desde que chegou na temporada 2013/14, Vítor Pereira conseguiu manter o clube na Promoção de Honra (PH), apesar de contar com um dos orçamentos mais baixos no escalão secundário.

“Conseguimos fazer muito com pouco [dinheiro], mas isso desgasta muito e senti que preciso de algum descanso ou de uma nova aventura. Com o clube estabilizado na PH penso que este é o momento certo para sair”, afirmou o treinador luso.

No seu currículo, no Luxemburgo, Vítor Pereira jogou pelo FC Mamer e no Mühlenbach, onde ainda chegou a ser jogador/treinador. Em Portugal, como jogador, passou pelo Braga, Chaves, Moreirense e União Leiria.

No comando técnico do Sandweiler, Vítor Pereira sucedeu na altura a Pedro Resende, atual treinador da US Esch.

De todos os momentos vividos ao serviço do Sandweiler, Vítor Pereira recorda a “difícil” temporada de 2015/16.

“Foi um ano no qual recebemos zero [de salários]. Ninguém recebeu nada durante a época, o clube estava numa situação muito complicada e jogámos um ano inteiro sem receber qualquer verba", recorda o técnico.

"Nesse ano fomos verdadeiros heróis e um exemplo de paixão ao futebol. Mesmo sem receber, jogámos por amor e respeito ao futebol, não desistimos e conseguimos ficar na PH”, sublinhou.



Sob a liderança de Vítor Pereira, o Sandweiler terminou em nono em 2014, décimo em 2015 e 2016, e em sétimo em 2017. O clube está atualmente no oitavo lugar, com 30 pontos, na Promoção de Honra.

