Vários jogos da liga inglesa adiados devido a novo recorde de casos

Redação É o número mais elevado de novos casos, desde que foram registados 40 infetados em janeiro na Premier League. Equipa de Ronaldo está entre as afetadas.

Vários surtos de covid-19 estão a afetar as 20 equipas de futebol da Premier League e alguns jogos já foram mesmo adiados. Na última semana foram detetadas 42 novas infeções de 3.805 testes realizados entre 6 e 12 de dezembro. Entre as equipas encontram-se o Brighton, Tottenham, Leicester, Manchester United, Aston Villa ou Norwich.

O número mais alto tinha sido registado em janeiro deste ano, com 40 infeções, agora ultrapassadas. O número de infeções levou ao adiamento do jogo entre a equipa de Cristiano Ronaldo e o Brentford, agendado para esta terça-feira. Em comunicado, o Manchester United revelou que o centro de treinos do clube seria encerrado para "minimizar o risco de mais contágios". "O Manchester United pode confirmar que, no seguimento dos casos positivos de covid-19 entre jogadores e staff da equipa principal, tomou a decisão de fechar as operações no Complexo de Treinos de Carrington durante 24 horas para minimizar o risco de mais contágios. As pessoas que testaram positivo estão isoladas de acordo com os protocolos da Premier League", pode ler-se.

Também a partida entre o Brighton e Tottenham já tinha sido adiada na sequência de um surto de covid-19.



Na quinta-feira, após a introdução das novas regras sanitárias no Reino Unido, a Premier League disse aos clubes para voltarem às medidas de emergência, incluindo o distanciamento social e o uso de máscaras.

Reino Unido disponibiliza reforço da vacina para todos os adultos até final do ano O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

Em comunicado, a liga garantiu que vai aumentar a testagem e que vai continuar a "trabalhar em estreita colaboração com o governo, autoridades locais e grupos de apoiantes, ao mesmo tempo que responderemos a quaisquer mudanças futuras na orientação nacional ou local".





