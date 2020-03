O novo coronavírus já afetou vários elementos ligados ao mundo do desporto.

Várias personalidades do desporto infetadas pela Covid-19

Redação O novo coronavírus já afetou vários elementos ligados ao mundo do desporto.

Para além dos milhares de mortos provocados pelo Covid-19 há já muitos outros infetados com o coronavírus e o mundo do desporto não foi exceção. São várias as figuras que já se encontram infetadas e aqui fica uma lista dos afetados.

Jogadores de futebol: Daniele Rugani (Juventus), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Timo Hubers (Hannover 96) e Callum Hudson-Odoi (Chelsea).

Jogadores da NBA: Rudy Gobert e Donovan Mitchell (Utah Jazz) e um jogador da equipa de basquetebol do Real Madrid, cuja identidade não revelada.

Treinador: Mikel Arteta (Arsenal)

Dirigentes: Evangelos Marinakis – Dono do Olympiacos e Nottingham Forest; Martín García Ortega - Diretor geral do Leganés; Maurício Gomes de Mattos - Vice-presidente de consulados e embaixadas do Flamengo.

Elemento da equipa de Fórmula 1 da McLaren cuja identidade não revelada.

