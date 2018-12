Português saltou do banco para dar o empate (2-2) à equipa de Turim no jogo em Bergamo com a Atalanta.

Vídeo. Ronaldo marca e evita derrota da Juventus

Português saltou do banco para dar o empate (2-2) à equipa de Turim no jogo em Bergamo com a Atalanta.

O português Cristiano Ronaldo voltou a ser fundamental na equipa da Juventus, desta vez saltando do banco para marcar, a 12 minutos do fim, o golo que valeu o empate (2-2) na visita à Atalanta em Bergamo, no jogo da jornada 18 da Série A italiana. Ronaldo soma 12 golos, estando apenas a um de diferença do guia dos melhores marcadores (Piatek, do Génova). Veja aqui o golo:



A Juventus começou melhor e adiantou-se cedo no marcador por intermédio de Djimsiti, logo aos dois minutos. Porém, a equipa anfitriã iria igualar com um golo de Duvan Zapata (24 m) e tudo ficou mais complicado para os líderes do campeonato quando Bentancur foi expulso, por acumulação de cartões amarelos (53 m). Três minutos depois, Duvan Zapata voltou a marcar e deixou a Atalanta na frente do marcador, mas Cristiano Ronaldo, que entrou aos 65 minutos, apontaria o 2-2 aos 78.

A Juventus ainda chegou ao 3-2 por Bonucci (90+1 m), mas o golo foi anulado devido a fora de jogo. A equipa de Turim mantém o comando da Série A com 50 pontos.







