Equipa de Turim impôs-se por 3-0 na visita ao Sassuolo.

Vídeo. Ronaldo marca e ajuda Juventus a ganhar

Cristiano Ronaldo obteve mais um golo na Serie A italiana e, em partida relativa à 23ª jornada do campeonato, ajudou a Juventus a impor-se na visita ao Sassuolo por 3-0. Veja aqui o golo, apontado aos 70 minutos, que é o 18º na Serie A. Ronaldo mantém a liderança dos melhores marcadores da competição.

Antes, ainda na primeira parte, à passagem do minuto 23, já Khedira colocara a Juventus em vantagem, na recarga a remate de Ronaldo. A quatro minutos do final do jogo, Emre Can estabeleceu o 3-0 final após passe do inevitável Cristiano Ronaldo.

A "vecchia signora" lidera a prova com 63 pontos, mais 11 do que o Nápoles, segundo classificado, somando 20 vitórias e três empates.

