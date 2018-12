Português bisou no jogo com a Sampdoria e já está na frente dos goleadores da Série A. Veja aqui os golos.

Vídeo. Ronaldo marca duas vezes e lidera os marcadores

O português Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo na vitória da Juventus sobre a Sampdoria (2-1), marcando os dois golos da equipa de Turim, um deles no segundo minuto da partida. Com os dois golos nesta jornada 19, Ronaldo já comanda a lista dos melhores marcadores do campeonato com 14 golos.



A Sampdoria iria empatar aos 33 minutos por intermédio de Fabio Quagliarella, na conversão de um penalty, mas o goleador português acabaria por resolver o encontro ao marcar, também da marca dos 11 metros, o 2-1 aos 65 minutos. O árbitro, que assinalara o castigo máximo mesmo sem recurso ao VAR, manteve a decisão depois de ver as imagens do lance.



Quando já se jogava o período de compensações, a equipa de Génova ainda chegou ao empate por Saponara, mas o árbitro anulou por considerar a jogada irregular, depois de recorrer às imagens no VAR.



A Juventus lidera a Série A com 53 pontos.



