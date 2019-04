De regresso após lesão, o português colocou a Juventus em vantagem, mas os holandeses empataram.

Vídeo. Ronaldo marca ao Ajax

Cristiano Ronaldo regressou à competição pela Juventus com um golo na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Ajax, mas os holandeses conseguiram igualar e o desafio terminou empatado (1-1).

O golo do português aconteceu à beira do intervalo, após combinação com o compatriota João Cancelo e centro deste para a área, onde surgiu o avançado a cabecear.

Porém, os holandeses recuperaram e, logo no dealbar do segundo tempo, chegaram ao empate por intermédio de David Neres, depois de o brasileiro ter recuperado a bola perdida por João Cancelo. O encontro teve muitas fases de equilíbrio e, perto do fim, Douglas Costa esteve perto do 2-1 para a "vecchia signora", mas acertou num poste.

Ronaldo, que se lesionara na coxa direita a 25 de março no jogo da seleção portuguesa com a Sérvia relativo ao apuramento para a fase final do Euro 2020, não atuava pela equipa de Turim desde os três golos que marcou ao Atlético Madrid na segunda mão dos oitavos de final da prova, eliminando os espanhóis.



No outro encontro de hoje relativo à primeira mão dos quartos de final, o Manchester United perdeu em Old Trafford com o Barcelona por 1-0 num autogolo de Luke Shaw aos 12 minutos.

Barcelona foi a Manchester vencer por 1-0. Foto: AFP

A segunda mão dos dois encontros vai realizar-se no próximo dia 16.

