Vídeo. Ronaldo falha penalty, mas Juventus bate Chievo

Veja aqui o momento em que, no início da segunda parte, com o resultado em 2-0, o goleador português permitiu a defesa ao guarda-redes adversário.

A Juventus derrotou o Chievo por 3-0 em jogo relativo à 20ª jornada da Serie A italiana que ficou assinalado pelo penalty falhado por Cristiano Ronaldo com o resultado em 2-0 para a equipa de Turim.

O português é esperado esta terça-feira em Madrid para ser ouvido pelo tribunal no âmbito da acusação de fraude fiscal durante a sua passagem pelo Real Madrid.

Apesar do lance, registado aos 52 minutos, a Juventus impôs-se com golos de Douglas Costa (13 m), Emre Can (45 m) e Daniele Rugani (84 m). O triunfo permite à "vecchia signora" manter uma vantagem de nove pontos face ao Nápoles, que segue na segunda posição.

