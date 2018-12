Português voltou a marcar e a equipa italiana venceu o derby de Turim frente ao Torino. Veja aqui o golo do avançado.

Vídeo. Ronaldo dá outra vitória à Juventus

Português voltou a marcar e a equipa italiana venceu o derby de Turim frente ao Torino. Veja aqui o golo do avançado.

Cristiano Ronaldo marcou, de penalty, o 11º golo na Série A italiana e a Juventus impôs-se como visitante no derby frente ao Torino, permanecendo destacada na frente, à 16ª jornada, com 46 pontos.

O jogo parecia bloqueado quando Ichazo, guarda-redes do Torino, derrubou Mandzukic no interior da área aos 68 minutos e o árbitro assinalou penalty. Da marca dos 11 metros, Ronaldo aproveitou para obter o golo 5.000 da "vecchia signora" no campeonato.

Vai ter gol de pênalti sim. Cristiano Ronaldo neles pra fazer Torino 0-1 Juventus!!!!!! pic.twitter.com/BPG4yBsFrR — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 15 de dezembro de 2018

A Juventus ainda voltou a marcar num lance de Mandzukic, mas o golo seria anulado devido a fora de jogo.

