Russo Khabib Nurmagomedov ganhou, festejou na cara do irlandês e foi precisa a intervenção do árbitro. Pior: a confusão estabeleceu-se entre as equipas dos dois lutadores. Seguranças e polícia tiveram de se aplicar.

Vídeo. Regresso de McGregor e... tudo à pancada!

Ao terceiro minuto do quarto round do combate para o título de pesos médios da UFC com o irlandês Conor McGregor, realizado em Las Vegas, o russo Khabib Nurmagomedov garantiu a vitória. Mas tudo se complicou quando desatou aos gritos de celebração mesmo na cara de McGregor - este não gostou e só a intervenção do árbitro, Herb Dean, impediu que um combate sem regras começasse.

No entanto, a confusão propagou-se às equipas dos dois lutadores que se envolveram em pancadaria geral, obrigando os seguranças da T-Mobile Arena e também os agentes da polícia a vigorosa intervenção para que os confrontos não atingissem proporções ainda maiores.

Sem que o russo recebesse o cinturão, uma vez que o presidente da UFC, Dana White, preferiu evitar ainda maiores confusões, as autoridades acabaram por escoltar os dois lados para fora do pavilhão onde decorrera o combate.

A inatividade, uma vez que não combatera desde novembro de 2016 depois de derrotar Eddy Alvarez, levara McGregor, de 30 anos, à perda do cinturão correspondente a campeão de pesos leves no passado mês de fevereiro. O símbolo passou para o russo Nurmagomedov, na sequência do triunfo que este alcançou, em abril, sobre Tony Ferguson.

Conor McGregor tem sido protagonista de inúmeros episódios de controvérsia, incluindo uma zaragata com um elemento da máfia irlandesa num pub de Dublin.



