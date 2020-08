Estas sapatilhas foram usada no mítico jogo em 1985 em que o jogador voador fez literalmente rebentar o cesto.

Desporto 1

Vídeo. Par de ténis de Michael Jordan vendidos por 615 mil dólares

Redação Estas sapatilhas foram usada no mítico jogo em 1985 em que o jogador voador fez literalmente rebentar o cesto.

São os sapatos desportivos mais caros da história. Um par de Air Jordan foram vendidos por 615.000 dólares, anunciou a 13 de agosto a leiloeira Christie's.

Estas sapatilhas do famoso modelo Air Jordan 1 Chicago, vermelhas e negras, foram usadas no jogo amigável disputado a 25 de agosto em Triestre, na Itália.

Nesse jogo promocional da Nike, Michael Jordan vestia a camisola do Stefanel Triestre, uma equipa da primeira divisão italiana, jogando contra a Juve Caserta. O norte-americano marcou 30 pontos nesse encontro.

Este jogo ficou célebre por um momento preciso em que depois de concluir um contra-ataque e fazer um afundanço, o jogador voador com a força da sua ação acaba por rebentar com a tabela do cesto. A sapatilha esquerda conserva ainda um pedaço do vidro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.