Jogador do Vitória de Setúbal teve de interromper a carreira para lutar contra um linfoma.

Vídeo. Onda de solidariedade com Nuno Pinto

Uma onda de solidariedade foi desencadeada no futebol português em relação a Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal, depois da conferência de imprensa em que foi anunciada a interrupção da sua carreira, aos 32 anos, para lutar contra um linfoma que lhe foi diagnosticado.



Vítor Hugo Valente, presidente do clube sadino, admitiu tratar-se de um choque, mas manifestou-se confiante na recuperação do atleta. "No futebol todos estamos habituados a que, na hora da derrota, vem uma vitória. É de realçar o que o Nuno me disse e disse a todos os colegas: queria que continuássemos a ganhar. É isto que vamos fazer, o Nuno merece, e porque estamos todos convictos de que vamos ganhar a batalha", referiu.

Jogador do Vit. Setúbal interrompe carreira devido a linfoma O defesa Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma na região inguinal, razão pela qual interrompe, por tempo indeterminado, a sua carreira de futebolista, anunciou hoje o Vitória de Setúbal em conferência de imprensa.

O médico da equipa, Ricardo Lopes, revelou que a situação está já sob acompanhamento, havendo boas probabilidades de recuperação para Nuno Pinto. "Estamos perante diagnostico de linfoma, o tipo e dimensão estão dependentes de exames. O Nuno está a ser acompanhado no IPO de Lisboa. Face aos dados, temos prognóstico bom nesta situação. Mas o Nuno não ira poder dar contributo dentro de campo à nossa equipa", informou.

Vasco Fernandes, capitão do Vitória, deixou forte incentivo de todo o plantel. "Todos temos a certeza absoluta de que vai vencer esta batalha, tem a ajuda de grandes profissionais. Somos uma família, todos o vamos ajudar nesta batalha", salientou.

Depois da conferência de imprensa em que esteve acompanhado pelo plantel e pelos dirigentes sadinos, Nuno Pinto recebeu diversas demonstrações de solidariedade, entre as quais mensagens de Sérgio Conceição, Óliver Torres, do Sporting e de Marcel Keizer. O treinador do FC Porto reagiu através do Twitter:

Nesta altura devemos olhar para o futebol como uma grande família. Por isso vai um abraço e muita força para o Nuno Pinto desta família que é o meu grupo trabalho e o clube que represento, @fcporto.

É desafio mais difícil de superar, mas um em que contarás com o apoio de todos. https://t.co/icEsTGOUh0 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) December 16, 2018

Também Óliver Torres utilizou a rede social para deixar incentivo ao lateral-esquerdo setubalense:

Força Nuno!!! Há muito futebol e muita vida à tua espera! 💪🏼💪🏼💪🏼 https://t.co/TInsj5w87r — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) December 16, 2018

Antes do Sporting-Nacional, o capitão da equipa de Alvalade, Nani, mostrou uma camisola com o nome do jogador e, no final, Marcel Keizer sublinhou: "Num dia como este, as notícias de Nuno Pinto chegaram até nós e deixaram-nos abalados. Desejamos-lhe tudo do melhor e oferecemos-lhe toda a ajuda de que precisar. Há coisas mais importantes no futebol. Desejamos-lhe o melhor", disse Keizer no fim do Sporting-Nacional.

O Sporting deixou ainda uma mensagem de apoio através do Twitter:

Apoio a Nuno Pinto 🙏



O @Sporting_CP está solidário com Nuno Pinto e o @oficialvfc .

O Clube manifesta todo o seu apoio para com o jogador e acredita na sua força e garra para ultrapassar este obstáculo. 💚#SportingCP pic.twitter.com/fQaEekgMCh — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 16, 2018

Também Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, escreveu uma nota no site da entidade onde deixa "uma palavra de conforto" a Nuno Pinto, mostrando-se crente de que "irá superar esta fase, sendo isso o que verdadeiramente importa, neste momento". "O futebol, no geral, e o Vitória FC, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Nuno Pinto, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir reunir as forças necessárias para um rápido restabelecimento. E é ao homem que desejo as rápidas melhoras. O futebol terá sempre espaço para os grandes", concluiu.



Nuno Miguel Sousa Pinto nasceu a 6 de agosto de 1986 em Vila Nova de Gaia, tendo representado Vila FC, Boavista, Trofense, Nacional, Levski Sófia (Bulgária), SK Tavriya (Ucrânia) e Astra (Roménia) antes de chegar a Setúbal em julho de 2015.



