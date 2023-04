Há quem apele à deportação de Ronaldo por considerar que o gesto é crime.

Vídeo. O gesto polémico de Ronaldo que está a irritar os sauditas

Cristiano Ronaldo está no centro de uma polémica na Arábia Saudita e há quem peça a sua deportação. Em causa está o facto de o internacional português ter feito um gesto polémico no final do jogo de terça-feira, em que o Al Nassr defrontou o Al Hilal e perdeu por 2-0.

Quando CR7 se dirigia para o balneário, os adeptos do Al-Nassr começaram a entoar cânticos com o nome de Lionel Messi em jeito de provocação. Cristiano Ronaldo não gostou e agarrou os genitais.

O gesto foi um rastilho para incendiar as redes sociais, onde vários sauditas se mostraram indignados. Uma advogada especialista em direito internacional, Nouf bint Ahmed, foi ainda mais longe nas críticas e assegurou que já apresentou queixa ao Ministério Público contra Ronaldo.

Numa publicação no Twitter, Nouf bint Ahmed defende que o gesto do jogador português "é considerado crime de desonra pública" e que este "ilícito implica a deportação se for cometido por um estrangeiro".

O tema também marcou o programa desportivo mais popular na Arábia Saudita, Action ya Dawri. Durante a emissão, o comentador Mohamed al Anzi disse ter questionado o Al Nassr, que justificou o gesto com o facto de Ronaldo ter "sofrido uma pancada durante o jogo" naquela zona.

