Vídeo. Neymar agrediu adepto após derrota do PSG na final da Taça

Jogador admitiu o erro, mas argumenta: "Ninguém tem sangue de barata". Assessor de imagem do brasileiro divulgou imagens e som do instante em que terão sido dirigidos insultos a Neymar.

O internacional brasileiro Neymar agrediu um adepto ontem à noite, após a final da Taça em que o PSG perdeu com o Rennes no desempate por penalties (6-5 após 2-2 nos 90 minutos e no prolongamento).



Quando subia à tribuna para receber a medalha de presença na final, o jogador terá sido insultado por um adepto que o filmava com o telemóvel e respondeu procurando evitar essas filmagens, além de o atingir com um soco. Neymar reconheceu depois ter cometido um erro. "Errei, mas ninguém tem sangue de barata", argumentou.



O assessor de imagem do avançado brasileiro divulgou, mais tarde, imagens e som dos insultos que o adepto terá dirigido ao jogador.







