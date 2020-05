As habilidades do felino já chegaram às redes sociais do FC Bayern de Munique. Os alemães até fizeram um vídeo para comparar o desempenho do gato e do guarda-redes original, Manuel Neuer.

Vídeo. Meownuel Neuer é um gato e defende penáltis

As habilidades do felino já chegaram às redes sociais do FC Bayern de Munique. Os alemães até fizeram um vídeo para comparar o desempenho do gato e do guarda-redes original, Manuel Neuer.

Num vídeo de praticamente um minuto, Meownuel e Manuel Neuer defendem literalmente todas. A primeira grande penalidade que fica nas mãos no guarda-redes alemão não é uma qualquer. Logo a abrir, Neur defende um penalti de Cristiano Ronaldo.

O gato que começou a fazer sucesso nas redes sociais não passou ao lado do FC Bayern de Munique. Depois de ver as imagens originais, publicadas na conta do dono, Chris Dixon, o clube alemão partilhou uma montagem dos craques da baliza no Twitter. A grande diferença é o cenário. Enquanto o alemão defende as redes do estádios dos maiores clubes do mundo, o gato faz sua exibição numa baliza improvisada na sala.

Ao que tudo indica o gato chama-se Meownuel Neuer, em homenagem ao guardião do Bayern, Manuel Nuer. A elasticidade e a destreza valem-lhe a comparação a um dos melhores guarda-redes da atualidade.





