Vídeo. João Cancelo e Ronaldo deram vitória à Juventus

Equipa de Turim começou a perder em Roma com a Lazio, mas os dois portugueses marcaram e resolveram o encontro.

Os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo garantiram mais um triunfo para a Juventus, desta vez na visita a Roma, frente à Lazio, em jogo relativo à jornada 21 da Serie A italiana.



A Lazio esteve na frente do marcador, na sequência de um golo na própria baliza de Emre Can (59 m), mas João Cancelo aproveitou uma recarga e, com remate cruzado no interior da área, empatou aos 74 minutos. E, a dois minutos do final, na marcação de um penalty, Cristiano Ronaldo garantiu o triunfo, chegando aos 15 golos no campeonato. Veja aqui os golos da dupla portuguesa.





Depois do empate do Nápoles na visita ao Milan no sábado, a Juventus aumentou a vantagem no topo da classificação para 11 pontos de diferença.



