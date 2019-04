Português marcou aos 62 minutos na visita aos 'nerazzurri'. Veja aqui o golo.

Vídeo. Golo 600 de Ronaldo por clubes vale empate da Juventus com o Inter

Português marcou aos 62 minutos na visita aos 'nerazzurri'. Veja aqui o golo.

Cristiano Ronaldo chegou aos 600 golos apontados nos clubes por onde passou até agora e a Juventus empatou (1-1) na visita ao Inter, em jogo da 34ª jornada da Serie A italiana. O golo de Ronaldo foi apontado aos 62 minutos num remate rasteiro com o pé esquerdo.

Ronaldo vai em 27 golos pela Juventus, depois dos cinco pelo Sporting, 118 com a camisola do Manchester United e 450 no Real Madrid, onde se tornou o melhor marcador do historial do clube.

Logo no começo, aos sete minutos, o belga Nainggolan colocara a equipa de João Mário (jogou os últimos dez minutos) na frente do marcador.

