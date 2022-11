Amanhã, sábado, o famoso futebolista do Barcelona despede-se dos relvados, como anuncia num vídeo emotivo, apanhando todos de surpresa. O adeus surge após o divórcio polémico com Shakira e quando está a ser investigado pela justiça.

Surpresa

Vídeo. Gerard Piqué anuncia fim da carreira entre escândalos do coração e negócios

Paula SANTOS FERREIRA Amanhã, sábado, o famoso futebolista do Barcelona despede-se dos relvados, como anuncia num vídeo emotivo, apanhando todos de surpresa. O adeus surge após o divórcio polémico com Shakira e quando está a ser investigado pela justiça.

"Sou o Gerard. Há semanas e meses que muitos falam de mim. Até agora não disse nada. Agora quero ser eu a falar-vos de mim”. É assim que o defesa internacional espanhol, de 35 anos, inicia um vídeo publicado quinta-feira, na sua conta de instagram, onde anuncia que irá pendurar as chuteiras, despedindo-se dos relvados amanhã, sábado, em casa.



“Este sábado jogarei o meu último jogo no Camp Nou, e passarei a ser mais um ‘culer’ [n. r. adepto do Barcelona], a animar a equipa e a transmitir o amor pelo ‘Barça’ aos meus filhos, como a minha família fez comigo”, declara Gerard Piqué que vestiu a camisola do Barcelona durante 14 anos, mas diz que agora é altura de “encerrar um ciclo”, no seu clube do coração.

"Desde pequeno que não queria ser futebolista, queria ser jogador do Barça”, conta Piqué no vídeo onde mostra os momentos de infância ligados ao FC Barcelona, em família, e sempre com a bola nos pés. E, confessa: “Ultimamente, tenho pensado muito nessa criança. Em que é que pensaria pequeno Gerard se lhe dissessem que cumpriria todos os seus sonhos. Que chegaria à primeira equipa do Barça e que ganharia todos os títulos possíveis, que seria campeão da Europa, que jogaria ao lado dos melhores jogadores da História, que seria um dos capitães, que faria amigos para sempre."

O vídeo onde Piqué anuncia a despedida, com imagens de infância.

De facto, o futebolista que chegou ao “Barça” aos 10 anos, e se formou no clube ao qual regressou em 2008, e de onde nunca mais saiu, ganhou tudo o que tinha para ganhar, sobretudo no seio da equipa do ‘Barça’ de Pep Guardiola, com oito títulos de campeão espanhol a juntarem-se a uma Liga inglesa, ainda pelo United Manchester, onde esteve entre 2004 e 2008.

Também pela seleção espanhola, Piqué jogou 102 vezes, de 2009 a 2018, vencendo o Mundial de 2010 e o Europeu de 2012.

Fim do casamento com Shakira

Fora dos relvados a sua vida tem dado muito que falar neste último ano, como salienta o próprio futebolista, desde o fim do seu casamento de 12 anos com a cantora Shakira, de quem tem dois filhos, e onde se fala de uma alegada traição do jogador, aos negócios também alegadamente pouco claros de uma empresa que possui e que estão a ser investigados pela justiça espanhola.

O futebolista e a cantora assinaram o divórcio em junho passado e de costas voltadas, apenas comunicando sobre os assuntos ligados aos dois filhos, Milan, de 9 anos e Sasha, de 7 anos.

Segundo a imprensa Shakira terá contratado uma agência de detetives privados para seguir o ainda marido e provar a sua infidelidade. Às suas mãos terão chegado fotos comprometedoras de Piqué com uma mulher. A cantora confessou numa entrevista à revista Elle que estava a passar um momento muito difícil sobretudo por causa dos filhos e de todo o circo mediático que se montou sobre a saída de casa do futebolista e o divórcio.

Gerard Piqué e a cantora Shakira divorciaram-se em junho, numa separação polémica após 12 anos casamento.

Gerard Piqué e a cantora Shakira divorciaram-se em junho, numa separação polémica após 12 anos casamento.

A nova namorada

Entretanto, Gerard Piqué iniciou um romance com uma influencer espanhora Clara Chia, uma jovem de 23 anos, que trabalhava na empresa Kosmos do jogador. Os dois têm sido vistos e fotografados juntos desde então, com a imprensa a revelar que a relação é séria e que não terá sido ela a causa da separação. Os dois terão começado a namorar já Gerard Piqué vivia sozinho há cinco meses, revelou a revista Hello.

Mesmo deixando os relvados, Piqué continuará ligado ao futebol e ao desporto através da sua empresa Kosmos, de marketing e investimentos, pela qual adquiriu o FC Andorra, um clube espanhol a jogar na segunda divisão, reformulou a Taça Davis no ténis e detém os direitos de emissão da Liga 1 em França.

Gerard Piqué, 35 anos, despede-se dos relvados no sábado, dia 5 novembro, em Camp Nou.

Gerard Piqué, 35 anos, despede-se dos relvados no sábado, dia 5 novembro, em Camp Nou.

Justiça investiga negócios

Contudo, é por esta empresa que o futebolista está a ser investigado pela justiça espanhola num escândalo financeiro. Através da Kosmos, Piqué terá recebido comissões milionárias para intermediar a transferência da Supercopa de Espanha para a Arábia Saudita. O escândalo rebentou em maio, com a publicação pelo jornal El Confidencial do contrato do jogador com comissões de 24 milhões de euros com a Real Federação Espanhola de Futebol e gravações audio de conversas entre Piqué e Luís Rubiales, o presidente deste organismo.

Gerard Piqué já se defendeu dizendo que todas as comissões que recebeu são legais e todo o negócio foi feito de forma transparente. Como prova entregou à Fiscalia Anticorrupcion, organismo de investigação anticorrupção espanhol, faturas no valor de oito milhões de euros dos serviços prestados nesta transferência e que a sua empresa Kosmos realizou um trabalho de assessoria que justifica tais honorários de mais de 20 milhões de euros, noticia o El Mundo. Mesmo assim,o Ministério Público está a investigar a operação e o envolvimento de Gerard Piqué.

Amanhã, sábado, o famoso jogador do FC Barcelona despede-se dos relvados numa partida no Camp Nou frente ao Almeria, mas tudo indica que Piqué continuará ligado ao seu clube do coração. “Mais tarde ou mais cedo voltarei...”, é assim que o futebolista termina o vídeo de dois minutos onde anuncia a despedida. Voltará o histórico futebolista como treinador da equipa principal ou como presidente do clube? A questão é colocada pelo jornal AS que recupera declarações de Piqué sobre a sua ambição de continuar a ajudar o clube do seu coração.

