Vídeo. Georgina e filhos juntam-se a CR7 e estádio entra em euforia

Cristiano Ronaldo não foi a única estrela na sua apresentação aos adeptos do Al Nassr, que ontem encheram o estádio Mrsool Park, do clube Al Nassr, em Riade, para dar as boas-vindas ao futebolista português.

Também a sua companheira, Georgina Rodrigues, e os quatro filhos do casal, Cristiano Júnior, de 12 anos, Alana, de cinco anos e os gémeos, Eva e Mateo, também de cinco anos, causaram grande sensação nas bancadas, entre os 25 mil adeptos, quando surgiram no relvado para se juntarem a Cristiano Ronaldo, na cerimónia de apresentação. Faltou apenas a filha bebé Bella, de oito meses, para a família estar completa.



"Bem vindos à Arábia Saudita Georgina Rodrigues, Cristiano Júnior, Mateo, Alana, Eva e bebé Bella", assim os recebeu a apresentadora da cerimónia oficial da receção à família pelo clube Al Nassr, com quem o futebolista português assinou por duas épocas e meia por 500 milhões de euros.

Para a ocasião, Georgina Rodriguez primou pela discrição, deixando de lado os vestidos justos com que normalmente surge em eventos e cerimónias.

As regras da Arábia Saudita impõem que as mulheres se vistam de forma discreta e assim o fez a companheira de Cristiano Ronaldo, que surgiu com umas calças de ganga, camisola de gola alta preta e a tradicional "abaya", uma espécie de túnica comprida, que faz parte da indumentária árabe feminina. Apenas as joias se evidenciavam no look sóbrio da espanhola de 28 anos.

Um visual que agradou a muitas mulheres árabes que nas redes sociais elogiaram a escolha da companheira de Cristiano Ronaldo, sobretudo a "abaya" de veludo questionando qual seria a marca. Trata-se de uma túnica de alta costura assinada por uma designer do Qatar e que custa 439 euros.

Já os filhos do casal surgiram todos com a camisola oficial do Al Nassr, igual ao de Cristiano Ronaldo. O largo sorriso de CR7 quando viu a família aparecer também não passou despercebido, e foi com alegria que os recebeu no palco de todas as atenções.

3 Cristiano Ronaldo com Georgina Rodriguez e quatro dos cinco filhos na sua apresentação aos adeptos do Al Nassr, terça-feira, no estádio em Riade. AFP

"Tenho a oportunidade de dizer que eu e a minha família dizemos obrigado a todos por este apoio, por esta receção e iremos dar o nosso melhor", declarou Cristiano Ronaldo quase no final da cerimónia.



