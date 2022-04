Cristianinho, de 11 anos, joga nos Sub-12 do Manchester United mostrando dotes idênticos aos do pai em campo. Até os golos ele festeja como Cristiano Ronaldo.

Futebol

Vídeo. Filho de Cristiano Ronaldo já marca golos como o pai

Redação Cristianinho, de 11 anos, joga nos Sub-12 do Manchester United mostrando dotes idênticos aos do pai em campo. Até os golos ele festeja como Cristiano Ronaldo.

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo é já a estrela da equipa de Sub-12 do Manchester United revelando em campo que herdou os genes do pai. Dois dos seus golos marcados há dias estão a incendiar as redes sociais. Pelo talento e pelo modo com Cristianinho o festejou: ao estilo particular de Cristiano Ronaldo. Uma volta no ar, braços abertos e "siuuuuuu"!!!



Na última semana, a equipa de esperanças do Manchester United esteve na Catalunha a participar na Taça Internacional Mediterrânica (MIC), que está a decorrer até amanhã, dia 17, em Torroella de Montgrí.

Em duas partidas, Cristiano Ronaldo Júnior marcou dois golos, um contra a equipa do FC L'Escala, cujo resultado foi 7-1 para o Manchester United e outro contra o Girones de Sabat. Neste jogo, o filho de Ronaldo marcou o último golo contribuindo para igual goleada, 5-0.

Aliás, de acordo com a notícia do Mundo Deportivo foi a partida com mais espetadores, mais de um milhar pois miúdos e graúdos desejavam ver as proezas do herdeiro de um dos melhores jogadores do mundo.

Com a camisola 24, fita no cabelo e uma atitude muito confiante Cristiano Ronaldo Júnior entrou no segundo tempo e foi autor de "várias fintas de qualidade", segundo o Mundo Deportivo, tendo mesmo marcado o quinto golo.

Depois do salto à Ronaldo para comemorar o feito, os restantes colegas correm a abraçá-lo.

Veja como o Júnior de Ronaldo fez o golo.

O outro golo.

