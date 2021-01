Vídeo. Fernando Santos dá a cara contra a discriminação

No Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas relembramos o 11 mais importante: todos nós. Vamos todos, #VamosComTudo. #EuJogoPelosDireitosHumanos



On the School Day of Non-violence and Peace we are reminded of the most important team: all of us. pic.twitter.com/YqtMUAmjmn