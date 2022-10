"Os trabalhadores não são apenas números". 16 jogadores australianos demonstram apoio aos trabalhadores que estiveram envolvidos na construção das infraestruturas para o Campeonato Mundial de Futebol.

Desporto 2 min.

Mundial2022

Vídeo. Equipa da Austrália é a primeira a criticar condições do Mundial no Qatar

AFP "Os trabalhadores não são apenas números". 16 jogadores australianos demonstram apoio aos trabalhadores que estiveram envolvidos na construção das infraestruturas para o Campeonato Mundial de Futebol.

O Campeonato do Mundo no Qatar está quase a começar (arranca a 20 de novembro e vai até 18 de dezembro) mas as polémicas em torno das condições de trabalho de quem esteve envolvido e da discriminação latente no país continuam.



A equipa de futebol da Austrália tornou-se esta quinta-feira na primeira participante oficial a criticar abertamente o Qatar por violações de direitos humanos, condenando o "sofrimento" dos trabalhadores que participar da construção dos estádios para a competição.



Dezasseis jogadores que vestem a camisola australiana, os conhecidos "Socceroos", fizeram um vídeo a explicar a sua posição.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Durante os últimos dois anos, dedicámo-nos a compreender e aprender mais sobre a situação no Qatar", afirmam. "Não somos especialistas mas ouvimos organizações como a Amnistia (Internacional), Fifa" e, "mais importante ainda, os trabalhadores estrangeiros no Qatar".

A equipa diz que sabe que foram estabelecidas reformas legislativas (como salário mínimo, criação de sindicatos) para melhorar as condições dos trabalhadores, mas que, na prática, a sua "aplicação é inconsistente". "Os trabalhadores não são apenas números", enfatizam.

Para além disso, também demonstram apoio à comunidade LGBTI+ porque, no Qatar, "as pessoas não são livres de amar quem escolhem".

Os capitães de várias nações europeias - incluindo Inglaterra, França e Alemanha - vão usar braçadeiras de arco-íris e a mensagem "One Love" durante os jogos como parte de uma campanha de apoio LGBT.

Braçadeira "One Love" AFP

50 trabalhadores mortos em 2020

O fluxo de trabalhadores estrangeiros permitiu ao Qatar preparar a infraestrutura para um dos maiores eventos desportivos do mundo. Novas estradas, um novo aeroporto, uma rede ferroviária à medida e sete novos estádios foram construídos.

Segundo a Amnistia Internacional, estes trabalhadores migrantes, sobretudo, do Bangladesh, Nepal e Índia, recebiam compensações a roçar a escravatura e trabalhavam em condições extremamente precárias.

A Organização Internacional do Trabalho contabilizou cinquenta trabalhadores mortos em 2020 e mais centenas feridos. O primeiro país árabe a acolher o evento foi também criticado pelo seu tratamento das mulheres e pelo ar condicionado em sete dos seus oito estádios.

A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional apelaram ao Qatar e à FIFA para criarem um fundo de compensação de 440 milhões de dólares para os trabalhadores afetados pela construção do Campeonato Mundial, equivalente aos prémios desportivos prometidos às 32 equipas que vão participar.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.