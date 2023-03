Quando foi resgatado dos escombros na Síria, Nabil, de 10 anos, disse ter o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo. Veja o encontro emocionado do menino com o craque português.

Vídeo. Cristiano Ronaldo realiza sonho de menino sírio resgatado do terramoto

Redação Quando foi resgatado dos escombros na Síria, Nabil, de 10 anos, disse ter o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo. Veja o encontro emocionado do menino com o craque português.

Nabil Saeed, de 10 anos, foi um dos pequenos sobreviventes do terramoto que há um mês destruiu parte da Turquia e da Síria e matou cerca de 50 mil pessoas. Uma das vítimas mortais foi o pai do menino sírio.

Quando foi resgatado dos escombros pelas equipas socorristas, Nabil Saeed confessou, no meio da tragédia, de ter o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo.

A 3 de março o menino sírio viu o seu maior desejo concretizado. Nabil Saeed não só foi ao estádio do Al Nassr ver Cristiano Ronaldo jogar como ainda se encontrou com o futebolista português.

Um encontro emocionante, onde o menino abraçou o seu ídolo e lhe disse "adoro-te", perante o sorriso e carinho de Cristiano Ronaldo.

"Quando vi o Ronaldo, pensei que era um sonho. Não conseguia acreditar. Rezo a Deus para que isto não seja um sonho. Desejo que todos tenham a oportunidade de estar com o Ronaldo. Ele é uma pessoa tão simpática", declarou o menino sírio no final do encontro.

Depois do encontro, Nabil Saeed ficou no estádio a assistir ao jogo do Al Nassr contra o Al Batin, em Riade. Mesmo não tendo visto Cristiano Ronaldo a marcar um golo (embora o Al Nassr tenha ganho), o menino gritou feliz pelo sue ídolo.

Nabil, os irmãos e a mãe foram convidados pelo Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade de Entretenimento da Arábia Saudita, que tratou de tudo para concretizar o sonho do menino.

