Guarda-redes do Sporting perdeu a consciência ao bater com a cabeça num poste quando tentava defender um remate.

Desporto 1

Vídeo. Coates salvou a vida a Salin

Guarda-redes do Sporting perdeu a consciência ao bater com a cabeça num poste quando tentava defender um remate.

O central uruguaio Sebastián Coates salvou a vida ao guarda-redes do Sporting, Romain Salin, no jogo da jornada sete da Liga portuguesa com o Portimonense, depois de o guardião ter batido com a cabeça num poste ao tentar deter o remate do qual resultou o segundo golo dos algarvios.

Coates foi rápido a assistir o companheiro de equipa, que perdeu os sentidos, impedindo-o de engolir a própria língua e sufocar.

De acordo com o departamento médico sportinguista, Salin sofreu uma concussão cerebral e teve de ser substituído, mas acabou por seguir viagem com a equipa de regresso a Lisboa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.